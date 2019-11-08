كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 قتلى خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين في جنوب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مراسل لفضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الجمعة، عن سقوط 4 قتلى خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين عند ساحة البحرية أمام مبنى محافظة البصرة جنوبي العراق.

واشتعلت النيران، في وقت سابق من اليوم، في خيام المعتصمين بساحة البحرية مقابل مبنى المحافظة.

هذا وكانت الشرطة العراقية قد استخدمت الرصاص الحي، لتفريق المتظاهرين في البصرة.

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