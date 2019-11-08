تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من توقيف رجل وزوجته، وذلك للاشتباه في تورطهما في الحيازة والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة مكتراة بمنطقة سيدي علال البحراوي ضواحي مدينة الرباط.
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 3261 قرصا طبيا مخدرا، فضلا عن كمية من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي يشتبه في أنه من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يوقف رجل وزوجته بالقنيطرة بحوزتهما 3261 قرصا طبيا مخدرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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