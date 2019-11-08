مسابقة “نجوم العالم”.. الطبيب المغربي يوسف العزوزي يفوز بلقب أفضل مخترع في العالم العربي

توج مساء الجمعة، يوسف العزوزي، الدكتور المغربي، ابن مدينة القصر الكبير، بلقب أفضل مخترع في العالم العربي، عقب تتويجه بلقب الفائز بمسابقة “نجوم العلوم”، في دورتها الحادية عشر بدولة قطر.

ونال الدكتور المغربي اللقب، باختراعه “دعامة لتعديل تدفق الدم عند مرضى القلب”.

وظل الترقب سيد الموقف، بعد الإعلام عن المتسابقين الثلاثة، الذين بذلوا خلال الأشهر الأخيرة مجهودات للارتقاء باختراعاتهم، ونجحوا في الوصول للتصفيات النهائية ضمن الموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم.

وترشح للمرحلة المهائية، القطري عبد الرحمن صالح خميس، واختر سجادة صلاة تعليمية تفاعلية، للصغار والمُهتدين حديثًا إلى الإسلام، تعلمهم كيفية أداء صلواتهم.

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أما الاخراع الثاني، فيعود لطبيبة العيون الأردنية، نهى أبو يوسف، والتي تطمح باختراعها إلى تغيير حياة المصابين بشلل الوجه النصفي، باستخدام اللاصق المفعّل لجفن العين المغموشة.

بينما قال المتأهل الثالث، والذي نال اللقب، الطبيب المغربي يوسف العزوزي، إنه يطمح إلى مساعدة المرضى المصابين بقصور القلب الاحتقاني، من خلال دعامة تعديل تدفق الدم.

وسيتقاسم المخترعون الثلاثة الذين وصلوا للتصفيات النهائية جائزة نقدية بقيمة 600 ألف دولار أمريكي لتمويل مشاريعهم، إلا أن واحد فقط من يحمل لقب الفائز بالموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم.

وعرضت الحلقة الأخيرة من البرنامج الرائد الذي أطلقته مؤسسة قطر يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر عبر قناة تلفزيون قطر و سبعة قنوات في المنطقة.