أفاد فنان الراب، علي الصامد، أمس الخميس، أنه تم تجميد أي نشاط فني له علاقة بالراب بقرار من وزارة الثقافة، بسبب أغنية عاش الشعب المثيرة للجدل.
وقال علي صامد، في فيديو نشره على حسابه في بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، إنه تلقى خبر تجميد أي نشاط له علاقة بالراب، حتى الحفلات، بدليل أنه تم إلغاء حفل للراب في مدينة الفنيدق.
وأكد صامد أن المبررات، التي تلقاها حول إلغاء الحفل تشير إلى أن وزارة الثقافة أصدرت قرارا يقضي بتجميد أنشطة الراب، إلى غاية شهر دجنبر المقبل.
وأضاف صامد أن السبب في اتخاذ هذا القرار هو أغنية “عاش الشعب”، المثيرة للجدل، حسب رواية مدير المسرح، الذي كان سيقام فيه حفل مدينة الفنيدق.
واستنكر علي صامد “تجميد أنشطة الراب”، معبرا عن غضبه الكبير من تفاعل الحكومة مع الوضع.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابور علي صامد: وزارة الثقافة جمدت جميع أنشطة الراب بسبب أغنية “عاش الشعب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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