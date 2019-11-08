- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سجنه عام ونصف.. القضاء البرازيلي يجيز الإفراج عن الرئيس السابق والان مع التفاصيل
الجمعة 8 نوفمبر 2019
لولا دا سيلفا
قضت محكمة برازيلية، اليوم الجمعة، بالإفراج عن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لتؤكد بذلك قرارا اتخذته المحكمة العليا الخميس، واطلعت وكالة الأنباء الفرنسية على أمر الإفراج.
وسيتم الإفراج عن لولا دا سيلفا، البالغ من العمر 74 عاما، بعد أكثر من عام ونصف عام على سجنه في كوريتيبا (جنوب) بتهمة الفساد.
وأوضح القاضي في أمر الإفراج أنه لم يعد "هناك أي أساس لتنفيذ العقوبة" بسبب قرار المحكمة العليا وضع حد لاجتهاد قضائي يتيح السجن مع صدور أول حكم أمام الاستئناف، حتى لو لم يتم استنفاد كل الطعون.
واعتقل لولا في أبريل 2018، وينفذ عقوبة بالسجن ثمانية أعوام وعشرة أشهر بتهمة الفساد، ويصر على براءته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سجنه عام ونصف.. القضاء البرازيلي يجيز الإفراج عن الرئيس السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.