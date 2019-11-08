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محكمة إسبانية توافق على تسليم رئيس استخبارات فنزويلا السابق لواشنطن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 8 نوفمبر 2019

هوغو كارفاخال

وافقت محكمة إسبانية على تسليم رئيس الاستخبارات الفنزويلية السابق هوغو كارفاخال للولايات المتحدة، وتراجعت عن قرارها السابق برفض التسليم.

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وكانت الشرطة الإسبانية قد اعتقلت كارفاخال في أبريل الماضي بطلب من الولايات المتحدة، لكن المحكمة قضت في سبتمبر الماضي بالإفراج عنه ورفضت طلب التسليم.

وتتهم الولايات المتحدة رئيس الاستخبارات الفنزويلي السابق بالتورط في تهريب المخدرات ودعم جماعة "فارك" اليسارية المتمردة في كولومبيا، لكن كارفاخال نفى التهم الموجهة إليه.

يذكر أن هوغو كارفاخال كان رئيسا للاستخبارات العسكرية الفنزويلية خلال الفترة بين 2004 و2011 في عهد الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، وكذلك في 2013 - 2014.

وأصدرت الولايات المتحدة مذكرة اعتقال بحقه في عام 2011.

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