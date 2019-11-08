شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 17 صاروخاً قرب قوات أمريكية في قاعدة القيارة العراقية والان مع التفاصيل

الجمعة 8 نوفمبر 2019 قاعدة القيارة العراقية Advertisements قال الجيش العراقي في بيان إن 17 صاروخا سقطت قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد اليوم الجمعة لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وقال مصدر أمني إن" الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيارة العسكرية". ولم يذكر البيان أو المصدر الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

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