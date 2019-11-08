القضاء البرازيلي يقرر الإفراج عن الرئيس السابق لولا دي سيلفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر قاضٍ برازيلي، الجمعة، قراراً بالإفراج عن الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في ضوء قرار اتخذته المحكمة العليا.



وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، في تصويت ستة مقابل خمسة، أنه لا يمكن سجن شخص استناداً إلى الإدانة الجنائية وحدها، إلا بعد استنفاد احتمالات الطعن على القرار.

وألغى القضاء نصاً كان يسمح بسجن أي شخص قبل انتهاء كل وسائل الطعن، إذا أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عليه، معتبراً أنه مخالف للدستور، ويمكن أن يسمح هذا القرار بالإفراج عن حوالي خمسة آلاف سجين آخر.

Advertisements





وسيتم الإفراج عن لولا دا سيلفا (74 عاماً) بعد أكثر من عام ونصف عام على سجنه في كوريتيبا (جنوب) بتهمة الفساد.

ويمضي لولا عقوبة بالسجن ثماني سنوات وعشرة أشهر بتهمة الفساد. وقد أوقف في أبريل/نيسان 2018، بعد أن أثبتت محكمة الاستئناف الحكم وقبل استنفاد وسائل الطعن في الحكم أمام محاكم أعلى.