قتلى العراق ونهاية وصاية إسرائيل.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: الأردن ينهي رسميا وصاية إسرائيل على "الباقورة والغمر" الأحد، و"حقوق الإنسان" بالعراق: مقتل 23 متظاهرا وإصابة 1077 خلال 4 أيام، وكاتب أمريكي يرجح تدخل الجيش العراقي لحماية المحتجين من مليشيات إيران، ودعوات في جنوب ليبيا لمقاضاة حكومة الوفاق، وإجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل انطلاق "مليونية" جديدة، والاتحاد الأفريقي يتعهد بدعم وساطة جوبا لتحقيق السلام في السودان، وقرقاش: اتفاق الرياض يوحد الصف ويعزز الأمل في اليمن، وأسبوع موريتانيا.. الغزواني يكمل 100 يوم على وقع صفعة جديدة للإخوان، وتونس بأسبوع.. تعثر مشاورات تشكيل الحكومة وتنامي خطاب العنف الإخواني، والجزائر في أسبوع.. انفراج أزمة القضاة وجدل حول مرشحي الرئاسة.

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كما تقرأون: الجيش الليبي يشن ضربات جوية على مواقع شرق طرابلس، وأسبوع السودان.. السلام يقترب والحكومة تواصل اجتثاث "الكيزان"، و"آستان قدس رضوي".. ذراع إيران لتمويل الإرهاب وتجنيد الجواسيس، وإثيوبيا: اجتماعات واشنطن إيجابية و9 جولات تفاوضية مقبلة حول سد النهضة، والمبعوث الأممي لسوريا: جولة جديدة للجنة الدستور بجنيف 25 نوفمبر، ومحامٍ لبناني يطالب بحظر سفر مسؤولين بقضية الـ"11 مليار دولار"، وملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس.. خارطة القوة ورؤى المستقبل، والأمن الروسي يعتقل خلية لتمويل "داعش" بسوريا، و"جدار تطرف وفقر" يقسم ألمانيا بعد 30 عاما من سقوط الحاجز الأكبر، وإرجاء عملية انسحاب القوات في شرق أوكرانيا إلى السبت.

وعلى الصعيد الاقتصادي تطالعون: إيران في الإعلام.. العقوبات تضاعف أزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وتركيا في الإعلام.. أزمات الليرة تضاعف آلام الأتراك الاقتصادية، والنفط يتراجع في ظل ضبابية بشأن اتفاق التجارة، والذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 30 شهرا، وترامب: لم أوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، والإمارات: إثيوبيا شريك اقتصادي وتجاري مهم في شرق أفريقيا، و"أوف أمريكا": أسواق الأسهم بأوروبا تسجل أكبر تدفقات منذ 22 شهرا.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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