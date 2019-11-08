مدير مكتب ترامب يتجاهل طلب الإدلاء بشهادته في قضية عزل الرئيس

تجاهل مايك مولفاني، مدير مكتب دونالد ترامب، الجمعة، دعوة الكونجرس للإدلاء بشهادته في التحقيق الذي فتحه الديمقراطيون لإقالة الرئيس الأمريكي.



ومولفاني أكبر مسؤول في البيت الأبيض تلقى مثل هذه الدعوة، لكن السلطة التنفيذية ترفض التعاون في التحقيق، منددة بـ"حملة وخدعة من الديمقراطيين في محاولة للفوز" بالانتخابات الرئاسية في 2020.

وأكد ترامب، الجمعة، أنه كان "يود" أن يتوجه مدير مكتبه إلى الكونجرس، وصرح للصحفيين "أعتقد أنه كان ليقوم بعمل ممتاز جداً".

وتعتبر لجنة التحقيق المشتركة في مجلس النواب أن مولفاني "قد يكون متورطاً بشكل مباشر في المحاولة التي دبرها الرئيس ترامب ووكيله الشخصي رودولف جولياني وآخرون، للضغط على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ليجري تحريات يستفيد منها ترامب سياسياً".

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وقال الديمقراطيون إن "الأدلة التي جمعت توحي بأن مولفاني قد يكون لعب دوراً مباشراً في المخطط، للضغط على الحكومة الأوكرانية للتدخل في الانتخابات الأمريكية في 2020 من خلال فبركة معلومات تضر بمعارضي ترامب السياسيين ومحاولة التستر على هذه الأعمال".





وتجاهل شهود بينهم المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون دعوة الكونجرس، الذي استمع رغم ذلك إلى 10 أشخاص في جلسات مغلقة منذ شهر رغم رفض البيت الأبيض التعاون.

ويدخل التحقيق، الأربعاء، مرحلة جديدة مع بدء الجلسات العلنية لعدد من الشهود، ما قد يؤدي إلى إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب.

وبدأ الديمقراطيون في 24 سبتمبر/أيلول الماضي هذا التحقيق في مجلس النواب، حيث يتمتعون بغالبية، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيكلف لاحقاً اتخاذ قراره في قضية عزل ترامب.

ومن المستبعد تمرير مثل هذا القرار، نظراً إلى الدعم الذي يحظى به الرئيس في مجلس الشيوخ.