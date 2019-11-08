البلوشي : جرائم إيران الأخيرة ضد الشعب البلوشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

قال عبد الله مري البلوشي، المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن قوات الاحتلال الايرانية يقوم بتدمير الطرق الرئيسية حتي تزيد من حوادث الطرق المصطنعة للبلوش في إيران مما أدى الى استشهاد واصابة العديد منهم ، لكي يتخلصون من البلوش وهي سياسية جديدة يستخدمه النظام الايراني الإرهابي ضد الشعب البلوشي. ‏ وأكد البلوشي فى تصريحات لليمن العربي ، أن هذا تزامن مع قيام وكلاء حكوميون من مليشيات فارسية تابعين للاستخبارات بإقتحام حي الفقراء ‏في بلوشستان المحتلة من قبل ايران في مدينة شيرآباد، وقامو بتدمير بيوت ومصادرة أملاك المواطنين المساكين من البلوش ‏وحدث هذا الاقتحام في الساعات الأولى ‏ من اليوم وحتى هذه اللحظة يدافع المواطنون ‏ الغیورون البلوش فی حي الفقراء عن منازلهم في بلوشستان.

