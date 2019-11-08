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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البلوشي : جرائم إيران الأخيرة ضد الشعب البلوشي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
سيد مصطفي
قال عبد الله مري البلوشي، المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن قوات الاحتلال الايرانية يقوم بتدمير الطرق الرئيسية حتي تزيد من حوادث الطرق المصطنعة للبلوش في إيران مما أدى الى استشهاد واصابة العديد منهم ، لكي يتخلصون من البلوش وهي سياسية جديدة يستخدمه النظام الايراني الإرهابي ضد الشعب البلوشي. وأكد البلوشي فى تصريحات لليمن العربي ، أن هذا تزامن مع قيام وكلاء حكوميون من مليشيات فارسية تابعين للاستخبارات بإقتحام حي الفقراء في بلوشستان المحتلة من قبل ايران في مدينة شيرآباد، وقامو بتدمير بيوت ومصادرة أملاك المواطنين المساكين من البلوش وحدث هذا الاقتحام في الساعات الأولى من اليوم وحتى هذه اللحظة يدافع المواطنون الغیورون البلوش فی حي الفقراء عن منازلهم في بلوشستان.
وأردف المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن مليشيات إيرانية تمكنت من سرقة مبالغ غير محددة للبلوش بعد ان نفذوا سطوا مسلحا على المصرف الوطني الإيراني بمدينة زاهدان في بلوشستان المحتلة.
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