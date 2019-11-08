تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو هزلي يسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد.
وأظهر الفيديو، الذي عرضته قناة "ورا الستارة"، على موقع "يوتيوب"، أردوغان وتميم في حمام تركي مرتديان "البشكير"، حيث تم تصميم شخصيتيهما بشكل كرتوني، وقاما بالرقص على أنغام أغنية "إحنا في الطراوة".
والهدف من الفيديو هو السخرية من أردوغان وتميم اللذين لا يتوقفان عن دعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول العربية، من أجل تقسيم دول المنطقة والقضاء عليها وتحقيق حلم "الخلافة العثمانية" المزعومة.
ويؤكد الفيديو على فكرة أن أردوغان وتميم لا يهتمان بالشأن الداخلي لدولتيهما، حيث أنهما مهتمان فقط بدعم الإرهاب وكيفية نشر الفتن والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار وأمن المنطقة لتنفيذ مخططاتهما الخبيثة.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان وتميم يرقصون على أنغام «احنا في الطراوة» بـ «البشكير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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