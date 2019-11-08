الخارجية الأميركية دانت "القصف الجوي السوري" لمنشآت طبية ومدنية بإدلب

دانت ​وزارة الخارجية الأميركية​ ما قالت إنها ضربات جوية نفذتها القوات الحكومية السورية ضد مستشفيات ومنشآت مدنية في ​محافظة إدلب​. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس إلى أن الولايات المتحدة تندد بقوة "بالضربات الجوية التي شنتها قوات ​الحكومة السورية​ على مستشفيات وبنية تحتية مدنية في شمال غرب سوريا". ولفتت إلى أن "الهجمات التي وقعت خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية أصابت مدرسة ومستشفى للولادة ومنازل مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة زهاء 40". وشددت على أن الحوادث التي "جرى الإبلاغ عنها مؤخرا تعكس نهج هجمات موثقة ضد المدنيين والبنية التحتية من جانب القوات السورية".

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