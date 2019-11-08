خارجية الصين: بومبيو يحاول بث العداء بين الشعب الصيني والحزب الشيوعي

اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمحاولة "بث العداء بين الشعب الصيني والحزب الشيوعي في الصين، من خلال تصريحاته حول نظام الحكم في البلاد".
وفي تصريح له راى شوانغ ان "هجوم بومبيو على النظام السياسي الصيني ووصفه لبكين بأنها تهديد مشحون تماما بالتحامل الإيديولوجي"، مؤكدا ان "محاولات الايقاع بين الشعب والحزب الشيوعي هي استفزاز موجه ضد الشعب الصيني بأسره وستبوء بالفشل".
ولفت الى ان تصريحات بومبيو "خطيرة للغاية ولا تلائم موقعه كوزير للخارجية الأميركية".
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