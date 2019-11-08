القضاء البرازيلي يوقع قرار الإفراج عن الرئيس السابق لولا دا سيلفا

وقع ​القضاء​ البرازيلي قرار الإفراج عن الرئيس السابق والزعيم العمالي لولا دا سيلفا.واحتشد انصار دا سيلفا خارج مركز اعتقاله بانتظار الافراج عنه.

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