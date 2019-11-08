الرئيس عون دعا لاجتماع غداً لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد

دعا ​الرئيس ميشال عون​ إلى اجتماع يعقد بعد ظهر غد السبت في قصر بعبدا يضم حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ في لبنان ​سليم صفير​ وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك في إطار الاتصالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد في ضوء التطورات التي يشهدها، ولعرض السبل الكفيلة بمعالجة الوضع القائم.

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