العربية: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة أميركية بالقيارة جنوب الموصل

أفادت قناة "العربية" عن سقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" قرب قاعدة أميركية في القيارة جنوب الموصل. من جانبه، أعلن لجيش ​العراق​ي أن لا إصابات جراء الهجوم الصاروخي قرب قاعدة القيارة التي تضم قوات أميركية.

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