عقيص: التعبير عن الرأي هو حق طبيعي ويشكل اساس كل المواثيق الدولية

اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص ان "التعبير عن الراي هو حق طبيعي ويشكل اساس كل المواثيق الدولية منذ ما قبل الثورة الفرنسية"، مشيرا الى انه "في لبنان يتم المزج بين جريمة القدح والذم وبين حرية التعبير عن الرأي السياسي وحرية انتقاد السلطة السياسية".
وفي حديث تلفزيوني، أكد عقيص انه "مع تطبيق القانون بحق كل من يرتكب جرائم على وسائل التواصل الاجتماعي وانا لا اشجع خطاب الكراهية ولكن ملتزم باحترام وتقديس حرية ابداء الرأي".
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