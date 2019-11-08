عقيص: التعبير عن الرأي هو حق طبيعي ويشكل اساس كل المواثيق الدولية

اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ ان "التعبير عن الراي هو حق طبيعي ويشكل اساس كل المواثيق الدولية منذ ما قبل ​الثورة​ الفرنسية"، مشيرا الى انه "في ​لبنان​ يتم المزج بين جريمة القدح والذم وبين ​حرية التعبير​ عن الرأي السياسي وحرية انتقاد ​السلطة​ السياسية".

وفي حديث تلفزيوني، أكد عقيص انه "مع تطبيق القانون بحق كل من يرتكب جرائم على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وانا لا اشجع خطاب الكراهية ولكن ملتزم باحترام و​تقديس​ حرية ابداء الرأي".