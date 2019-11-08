أكّد وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "حين لا يتجرأ أحد على تلقف كرة النار في الظروف الصعبة، وحدك تكون جاهزاً لحماية البلاد وتحصينها والحفاظ عليها... شكراً فخامة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كلّنا ثقة بحرصك على تسهيل أمور التأليف أمام الرئيس الذي سيُكلّف".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله للرئيس عون: كلنا ثقة بحرصك على تسهيل أمور التأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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