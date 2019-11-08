أشار رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن كل شيء بات مستباحاً على ما يبدو، لكنه اعتبر أن تحميله مسؤولية الزلازل الأرضية امر فيه شيء من المبالغة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: كل شيء بات مستباحاً لكن تحميلي مسؤولية الزلازل الأرضية فيه شيء من المبالغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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