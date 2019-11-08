النشرة: محتجون نفذوا مسيرة "قرع على الطناجر" في النبطية

نفذ المحتجون قرب ​سراي النبطية​ الحكومي مساء اليوم "حملة قرع على الطناجر " تحت عنوان "يلا يلا ندقلن تا يفلو كلن كلن". وردد المعتصمون هتافات "ثورة ثورة" وسط اجراءات امنية اتخذتها وحدات من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​.

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