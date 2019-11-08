شامل روكز: أنا داعم لهذا العهد لكن لا استعمله لنجاحي الشخصي

شدد النائب ​شامل روكز​، في حديث تلفزيوني، على أن ليس خائناً ولا يمكن أن يتحلى بهذه الصفة والشعب اللبناني يعرفه، معتبراً أن كلام رئيس "اليتار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ ليس موجهاً له ولا يعنيه هذا الموضوع، قائلاً: " تاريخي يتحدث عني ومن لا يعرفه عليه أن يسأل من هو أكبر منه".

وأكد روكز أنه داعم لعهد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، لكنه أوضح أنه لا يستعمله لنجاحه الشخصي، لافتاً إلى أنه كان يتمنى أن تكون كلمة عون "بحبكن كلن يعني كلكن" موجهة إلى كل الساحات، لأنه كان يتحدث بما يطالب به المواطنون في مختلف الساحات.

وأشار روكز إلى أنه ليس مع موجود ساحة تدعم الرئيس، لأن المطلوب أن تكون كل الساحات داعمة له، مؤكداً أنه بات خارج تكتل "لبنان القوي" اليوم.

ورداً على سؤال عما اذا كان يلتقي الرئيس عون، لفت إلى أن "هذه أمور في الداخل، ومواقفي ليست عن الرئيس عون بل حوله وهو أن يقرر ما يريحه".