سكاف: لافساح المجال امام حكومة تكنوقراط تنهض بالبلد

رأت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ أنّ "البلد ينهار، والناس تعيش حالة رعب والنقص طاول بعض السلع والمواد الأساسية، ولا زلتم تختلفون على الحصص، ولا تتخلون عن الكراسي"

وفي تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتت سكاف الى ان "الناس كفرت بكم، يكفي، اخجلوا، وافسحو المجال أمام ​حكومة​ تكنوقراط ووزراء مختصين قادرين أن يكونوا على قدر المسؤولية وينهضوا بالبلد".