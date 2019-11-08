آلان عون: الحريري متردد في رئاسة الحكومة المقبلة لكنه لم يغلق الباب

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في حديث تلفزيوني، أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ متردد في الموافقة على رئاسة الحكومة المقبلة، لكنه لم يغلق الباب أمام أن يكون في سدة المسؤولية.

ولفت عون إلى أن الأزمة الحكومية بين مطرقة هواجس "​حزب الله​" من الإستهداف، وهواجس الحريري من فشل الحكومة المقبلة، وبالتالي عالقة بين طرحين: حكومة تكنوسياسية وحكومة تكنوقراط، معتبراً أنه يجب الوصول إلى وسط، أي أن يقنع الحريري الحزب بأنه محصن أو أن يقنح الحزب أن الحكومة لن تعرقل أو تحرم من المساعدات الدولية.