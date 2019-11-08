آلان عون: الحريري متردد في رئاسة الحكومة المقبلة لكنه لم يغلق الباب

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث تلفزيوني، أن رئيس الحكومة سعد الحريري متردد في الموافقة على رئاسة الحكومة المقبلة، لكنه لم يغلق الباب أمام أن يكون في سدة المسؤولية.
ولفت عون إلى أن الأزمة الحكومية بين مطرقة هواجس "حزب الله" من الإستهداف، وهواجس الحريري من فشل الحكومة المقبلة، وبالتالي عالقة بين طرحين: حكومة تكنوسياسية وحكومة تكنوقراط، معتبراً أنه يجب الوصول إلى وسط، أي أن يقنع الحريري الحزب بأنه محصن أو أن يقنح الحزب أن الحكومة لن تعرقل أو تحرم من المساعدات الدولية.
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