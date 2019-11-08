سامي فتفت: الحريري لا يمانع تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة وإلا يجب البحث عن شخصية أخرى

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​، في حديث تلفزيوني، على أن المطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ طلب من باقي الأفرقاء البحث عن شخصية أخرى ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة، لكنه يوافق على تشكيل حكومة شرط أن تكون حكومة تكنوقراط مصغرة.

ورأى فتفت أن الحل هو بتشكيل حكومة تذهب إلى إنتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون إنتخاب يناسب المواطنين، لافتاً إلى أن الشارع يطرح أن تحصل الإنتخابات على أساس قانون يعتمد النظام النسبي ولبنان دائرة واحدة، معتبراً أن القانون الأفضل هو الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.