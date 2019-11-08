شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت، في حديث تلفزيوني، على أن المطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري طلب من باقي الأفرقاء البحث عن شخصية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنه يوافق على تشكيل حكومة شرط أن تكون حكومة تكنوقراط مصغرة.
ورأى فتفت أن الحل هو بتشكيل حكومة تذهب إلى إنتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون إنتخاب يناسب المواطنين، لافتاً إلى أن الشارع يطرح أن تحصل الإنتخابات على أساس قانون يعتمد النظام النسبي ولبنان دائرة واحدة، معتبراً أن القانون الأفضل هو الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي فتفت: الحريري لا يمانع تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة وإلا يجب البحث عن شخصية أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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