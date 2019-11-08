عاصم قانصوه: ما قاله شربل نحاس عن حافظ الأسد مرفوض ومدان

اعتبر الأمين القطري لحزب "البعث العربي الاشتراكي" في لبنان الوزير السابق عاصم قانصوه، في بيان له، أن "ما تفوه به المدعو شربل نحاس من كلام رخيص تطاول فيه على حافظ كرامة الأمة العربية وقائدها الخالد الرفيق حافظ الأسد، الذي أعاد الأمن والاستقرار إلى لبنان ورسخ السلم الأهلي وأرسى ركائز الكرامة الوطنية والقومية، هو كلام مردود ومدان كصاحبه".
وأضاف: "خسئت أيها "المشبوه" وباءت توسلاتك بالفشل أمام تضحيات المقاومين الذين حرروا الأرض وصانوا الكرامة الوطنية، ولابأس من التأمل مليا بما قاله الشاعر في توصيفه للحالة التي شكلها اليوم شربل نحاس: إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهين".
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