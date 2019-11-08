عاصم قانصوه: ما قاله شربل نحاس عن حافظ الأسد مرفوض ومدان

اعتبر الأمين القطري لحزب "البعث العربي الاشتراكي" في لبنان الوزير السابق ​عاصم قانصوه​، في بيان له، أن "ما تفوه به المدعو ​شربل نحاس​ من كلام رخيص تطاول فيه على حافظ كرامة الأمة العربية وقائدها الخالد الرفيق ​حافظ الأسد​، الذي أعاد الأمن والاستقرار إلى لبنان ورسخ السلم الأهلي وأرسى ركائز الكرامة الوطنية والقومية، هو كلام مردود ومدان كصاحبه".

وأضاف: "خسئت أيها "المشبوه" وباءت توسلاتك بالفشل أمام تضحيات المقاومين الذين حرروا الأرض وصانوا الكرامة الوطنية، ولابأس من التأمل مليا بما قاله الشاعر في توصيفه للحالة التي شكلها اليوم شربل نحاس: إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهين".