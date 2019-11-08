شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتطبيق نظام البصمة والكاميرات بالمدارس لضبط العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مكرم رضوان ، عضو مجلس النواب، بتطبيق نظام البصمة والكاميرات بكل المدارس لضبط العملية التعليمية وتأمين المنشآت ومنع الغش فى الامتحانات.

وقال "رضوان"، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لوزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والاتصالات، بشأن تطبيق نظام البصمة والكاميرات بكل المدارس لضبط العملية التعليمية وتأمين المنشآت ومنع الغش فى الامتحانات، مشيرا إلى أن تعميم نظام البصمة أمر ضرورى لإجبار الجميع على الحضور من طلبة ومدرسين، وكذلك نظام الكاميرات فى كل المدارس، لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحقيق العدالة للجميع، كإحدى خطوات تطوير التعليم.

وتابع عضو مجلس النواب قائلا : "لا يخفى على أحد ما أصاب العملية التعليمية فى مدارسنا منذ أكثر من عشرين عاما من ترهل وتدنى المستوى العلمى، والكل يتهم الآخر بالقصور، فالمعلم يتهم الطالب أنه لا يهتم بالمدرسة وفقد الحماس للتربية والتعليم، والطالب يدعى أن المدرس يبذل كل جهده فى الدروس الخصوصية خارج المدرسة ولم يعط بصورة وافية داخلها، والنتيجة لم تعد المدرسة مدرسة، ورضى الجميع بالعيش فى كفن الدروس الخصوصية والتى التهمت كل ميزانية الأسر، بالإضافة إلى تفشى ظاهرة الغش الجماعى حتى فى بعض لجان الشهادة الثانوية العامة".