شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة : أقول للمصريين تحلوا بالصبر في مساءلة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية التنفيذية بالبرلمان، رسالة للمصريين قال فيها "عليكم التحلي بالصبر في مساءلة الحكومة ولا تستمعوا للشائعات .

ونفى رئيس حزب الوفد، وجود صدام بين البرلمان الحالي والحكومة، مؤكدًا أن البرلمان وفقا للدستور له سلطة التشريع والرقابة، مضيفا لابد للنظر لما كنا عليه قبل 30 يونيو من فوضي وتخريب ، وما صارت عليه الدولة فى الوقت الراهن .