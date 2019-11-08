شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: ما يثأر حول مدة انعقاد البرلمان ليس بالأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية التنفيذية بالبرلمان، أن ما يحدث الفترة الحالية بخصوص مدة انعقاد البرلمان ليس بالأزمة ولا تشكل أي أزمة.

وأضاف "أبوشقة"، أنها كأي سابقة برلمانية تعرض ويتم التمحيص بها للوصول إلى حل، مشيرا الى أن هذه الحالة لم تطرح من قبل على البرلمان المصري، مؤكدًا أن هذا من تسبب في إثارة التساؤلات حولها.