تشغيله بعد شهرين.. إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بخلاف "النهضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، إبراهام بيلعي، إن مشروع سد "جينالي داوا 3"، في الجنوب الشرقي بإثيوبيا، سيكتمل في غضون شهرين.

وأكد في تصريحات لـ"وكالة الأنباء الإثيوبية"، أن 99 بالمئة من المشروع اكتمل، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيله خلال شهرين.

وأوضح أن المشروع الذي تم إطلاقه في العام 2010، بسعة 254 ميجاواط، سيتم إجراء تشغيل تجريبي له في البداية، ثم اعتماد تشغيله.

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يبلغ ارتفاع السد 110 متر، وطول 426 متر، ولديه القدرة على استيعاب 2.57 مليار متر مكعب من الماء.

وعند الانتهاء منه، من المتوقع أن يزيد السد من طاقة توليد الكهرباء الحالية في البلاد من 4،260 إلى 4،514 ميجاواط، حيث تبلغ تكلفة السد الذي تقوم به مجموعة "جيزهوبا" الصينية على نهر جينالي داو حوالي 450 مليون دولار.

وتدخل مصر في مشاورات مع إثيوبيا، للتوصل إلى حل يضمن حقوق القاهرة في المياه، بعد استمرار الأخيرة في بناء سد النهضة، الذي يهدد حصة دول حوض النيل من المياه.