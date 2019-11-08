بالصور- إقبال على جناح مدارس النيل في معرض "Kids Expo"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شاركت مدارس النيل المصرية، في فعاليات معرض "Kids Expo"، والذي يعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2019، لعرض نشاط المدارس، وبحث إمكانياتها المختلفة ونظام التدريس فيها وشروط الالتحاق بها، فضلًا عن تلقي طلبات التحاق الطلاب للعام الدراسي 2020/2021.

وشهد الجناح الخاص بمدارس النيل في المعرض، إقبالًا كبيرًا من الحضور بهدف التعرف على نظام التدريس داخل المدارس، والتي تعتمد على معايير عالمية وتقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات في العالم.

وقال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مصر للإدارة التعليمية" المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، إن المدارس تمنح الطلاب شهادة معتمده دوليًا من جامعة كامبريدج البريطانية، تتيح للطالب التقديم المباشر للدراسة في جامعة كامبريدج دون أي اختبارات.

وأضاف فارس، أن منظومة مدارس النيل المصرية تستمر في التقدم، وتفتح باب التقديم للعام الجديد 2020/2021 بعد أن حققت نجاحات كبيرة، في ظل إقبال منقطع النظير على المدارس خلال العام الماضي، ما يؤكد ثقة المجتمع ويكلل نجاحات المنظومة.