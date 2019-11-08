إصابة ضابط و 10 أفراد شرطة في حادث سير بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد المواجدي:

أُصيب ضابط، و 10 أفراد شرطة، اليوم السبت، إثر حادث سير تعرضت له سيارة تابعة لمديرية أمن المنيا، بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي جنوب المحافظة.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة كلًا من النقيب "أحمد.س"، 34 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و"محمد.ع" 40 عامًا، "محمود.ع" 42 عامًا، و"أبوحسيبة. م" 41عامًا، و"محمد.ج" 40 عامًا، و"أشرف. ح" 45 عامًا، و"شنودة. ش" 45 عامًا، و"رضا. م" 38 عامًا، و"رضا.ح"، 43 عامًا، وجميعهم أمناء وأفراد شرطة، جرى نقلهم إلى مستشفى ملوي العام، واثنين آخرين جرى نقلهم إلى المنيا العام.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحادث سببه انفجار أحد الإطارات وخلل في عجلة القيادة.. حرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.