الخارجيّة الإيطاليّة : جلسة تفاوضٍ مع تونس لإبرام إتفاق إطاري بشأن إعادة المهاجرين التونسيّين غير...

وكالات- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن مقر الوزارة في روما إستضاف أول أمس الأربعاء 6 نوفمبر 2019 جلسة تفاوضبة بين إيطاليا وتونس لإبرام اتفاق إطاري بشأن الهجرة والتنمية.

واشارت إلى أن الاجتماع إلتئم تحت رئاسة المدير العام لشؤون الإيطاليين في الخارج وسياسات الهجرة، الوزير المفوض، لويجي ماريا فينيالي ومشاركة ممثلين رفيعي المستوى لوزارات الخارجية والداخلية والعمل من البلدين.

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ونوهت في مذكرة إلى أن الهدف من التفاوض هو الوصول إلى إدارة متضافرة للتدفقات وتطوير المناطق المعرضة لخطر الهجرة في تونس وتوطيد التعاون في مجال إعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى وطنهم.

ولفتت المذكرة إلى أنه وعلى مدار العامين الماضيين، مثل المواطنون التونسيون أولى الجنسيات التي قدمت إلى إيطاليا عن طريق البحر بصورة غير قانونية، حيث وصلت أعدادهم إلى حوالي 14 ألف شخص.