شرطة مكة تلقي القبض علي سعودي ويمني بتهمة سرقة 17 سيارة

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة السيارات ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت عن ضبط مُتهمين إثنين ، مواطن ومقيم منالجنسية اليمنية ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة عدة سيارات بمحافظة جدة .
١٧ سيارات وهي في وضع التشغيل ، وجرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تُعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة عدد
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