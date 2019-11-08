تقرير أمريكى يتهم النظام التركى بارتكاب جرائم حرب

اتهم نائب المبعوث الأمريكى الخاص إلى شمال سوريا النظام التركى بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقى، خلال الغزو الذى أقدمت عليه أنقرة للأراضى السورية.

وقال ويليام روبوك، فى مذكرة سرية تم تقديمها إلى الإدارة الأمريكية، حول العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا، إن الجيش التركى ارتكب جرائم حرب وتطهير عرقى بحق المدنيين الأكراد الذين تعرضوا لقصف عشوائى من جانب المدفعية والطيران التركى، إضافة إلى الغزو البرى الذى تسبب فى مصرع

وإصابة المئات من المدنيين، وتشريد مئات الآلاف.

وتابع روبوك بقوله فى المذكرة التى نجحت صحيفة «النيويورك تايمز» الأمريكية فى الوصول إليها: «هناك تقارير أشارت إلى ارتكاب القوات الموالية لتركيا للعديد من الانتهاكات خلال الصراع المسلح فى شمال شرق سوريا، من بينها قتل مدنيين عزل وسجناء وتطهير عرقي».

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ما يكفى من جهد لمنع الغزو التركى لسوريا، وما ترتب عنه من نتائج إنسانية كارثية فى ظل معاناة المدنيين جراء العدوان العسكرى التركى.

وفى سياق متصل، أصبح التحالف التركى - القطرى فى مهب الريح، بعد أن تسببت تغطية قناة الجزيرة القطرية للعملية العسكرية التركية فى سوريا غضب أنقرة.

وأثار تقرير صحيفة «ديلى صباح» التركية المقربة من الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، غضب الدوحة، بعد أن حذرت فيه من خطر «انهيار التحالف» مع قطر. وأشارت إلى أن هذا التحالف، الذى كان يبدو أنه قوى ومتماسك أصبح اليوم تحت التهديد.