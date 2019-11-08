الإمارات تنتخب خليفة بن زايد رئيساً لولاية رابعة

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات الثقة فى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها 5 سنوات، وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات، حيث أعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن ثقته فى القيادة الرشيدة لرئيس الدولة.
وتمنى المجلس التوفيق للشيخ خليفة بن زايد فى مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذىيعزز دعائم نهضة الوطن الغالى ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم.
والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالى لدولة الإمارات، وقد انتخب رئيساً للدولة من قِبل «المجلس الأعلى للاتحاد» فى 3 نوفمبر 2004، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان، مؤسس الإمارات، والذى كان لهدور كبير فى توحيد البلاد مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث تحقق لهما ذلك فى 2 ديسمبر 1971، وأسس أول فيدرالية عربية حديثة.
ورافق الشيخ خليفة بن زايد بانى نهضة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان فى مرحلة التأسيس فى سبعينات وثمانينات القرن الماضى، قبل أن يتسلم قيادة الدولة بعد وفاة القائد المؤسس، وقاد الدولة نحو مرحلة الإنجازات التى ساهمت فى تمكين المواطن الإماراتى، وازدهار دولة الإمارات وتألقها محلياً وعالمياً.
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