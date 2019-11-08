دورية تركية تدهس مدني بشمال سوريا

معبدة (وكالات)

رشق متظاهرون أكراد مناهضون للوجود العسكري التركي في شمال شرق سوريا، أمس، مدرّعات تابعة لدورية روسية تركية بالحجارة، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدورية دهست أحدهم وتسببت بمقتله.

واحتشد عدد من الأكراد قرب بلدة معبدة القريبة من الحدود مع تركيا، ورشقوا الدورية بحجارة وأحذية.

ودهست إحدى المدرعات متظاهراً فنُقل إلى مستشفى في مدينة المالكية المجاورة، حيث «فارق الحياة جراء نزف داخلي»، وفقاً للمرصد السوري.

إلى ذلك، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، أمس، أن موسكو نشرت طائرات هليكوبتر عسكرية لتنفيذ دوريات في منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا والمساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية على الأرض.

ونقلت إنترفاكس عن الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف قوله: «إن موسكو ستنشر الطائرات الهليكوبتر على عدة طرق على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 متراً»، مضيفاً: «ستنفذ طلعات يومية على جميع طرق الدوريات». وفي التاسع من أكتوبر الماضي، شنت تركيا هجوماً على شمال سوريا. وأوقفت تركيا الهجوم بعد وساطة أميركية واتفاق مع روسيا نصّ على أن تسهل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة بعمق 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.