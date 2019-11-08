جعجع: المسؤولون في لبنان «على كوكب آخر»

بيروت (رويترز)

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس إن زعماء البلاد يبدون «على كوكب آخر» دون مؤشر على تشكيل حكومة جديدة برغم معاناة البلاد من أزمة اقتصادية، وحذر من اندلاع اضطرابات اجتماعية إذا حدث نقص في السلع الأساسية.

وقال جعجع، إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب، كما يطالب المحتجون الذين يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة.

وأشار جعجع إلى عدم ظهور نتيجة لمحادثات تشكيل حكومة جديدة، وقال إن السياسيين يتصرفون كما لو أن شيئا لم يتغير منذ أن عمت الاحتجاجات لبنان في 17 أكتوبر.

وقال في مقابلة عبر الهاتف «نسمع كل ساعة بأزمة على الأبواب، إن كان محروقات أو طحين (دقيق) أو أدوية».

وأضاف «يعني كله ينهار والمسؤولون على كوكب آخر يأخذون كل وقتهم». وقال جعجع، إن الوضع المالي للبلاد أصبح «دقيقا جدا جدا»، وأضاف «أنا قلق من ألا تتأمن الاعتمادات اللازمة لشراء (الوقود)، ألا تتأمن الالتزامات المطلوبة لشراء أي شيء من الخارج» هذا سيؤدي إلى تملل اجتماعي كبير.

تصور غدا الناس لم تعد تجد محروقات أو تجد محروقات ولكن بأسعار مرتفعة، أو لا تجد طحينا أو تجد طحينا ولكن بأسعار مرتفعة أيضا». وقال جعجع «ستؤدي إلى ماذا تحديدا؟ لا أعرف. ولكن في هذه الحالات ليس بإمكان أحد التكهن كيف ستذهب الأمور. نحن في وضع دقيق جدا جدا».

واتهم جعجع حزب الله بمحاولة تشكيل حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، بما في ذلك بالإصرار على أن تشمل حليفه جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية.

وذكر جعجع أنه إذا تمكن الحريري من تشكيل حكومة مستقلة فإن حزب القوات اللبنانية سيدعمه رئيسا لها، مضيفا أن تشكيل حكومة محايدة مؤلفة من متخصصين هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. غير أنه أشار إلى عدم حدوث تقدم حتى الآن. وقال «الأهم من هيك يتبين لي بأن المعنيين بالأمر يتصرفون وكأنه لم يحدث بعد شيء في لبنان».