قرقاش: اتفاق الرياض يوحد الصف ويعزز الأمل

أبوظبي، الرياض (الاتحاد، وام)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن اتفاق الرياض حول اليمن يوحّد الصف ويعزز الأمل. وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أمس: «في أسبوع حافل، يبرز اتفاق الرياض كونه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة، فهو يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها».

وأوضح أن «الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر»، لافتاً إلى أن «الإجماع حول الاتفاق هو الغالب، وترقب التنفيذ طبيعي».

في غضون ذلك، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن، متمنياً أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي في الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث الذي قدم التهاني بنجاح جهود السعودية في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها.