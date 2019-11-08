إصابة 70 فلسطينيا برصاص جنود إسرائيليين في غزة

أصيب سبعون فلسطينيا، اليوم الجمعة، برصاص جنود من الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، ضمن احتجاجات مسيرات العودة الأسبوعية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن من بين المصابين 29 بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، فيما البقية بالرصاص المطاطي والاختناق.

وكانت هذه الجمعة رقم 82 من المسيرات التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.

وحملت احتجاجات هذا الأسبوع شعار (مستمرون) في المسيرات.فيما سيطلق على احتجاجات الأسبوع المقبل شعار: (تجديد التفويض لوكالة الغوث) الدولية "الأونروا" قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر على تجديد تفويضها.

وجرت احتجاجات هذا الأسبوع بهدوء تقريبا، بعد أيام من آخر جولة توتر شملت إطلاق 10 قذائف صاروخية على إسرائيل ورد الأخيرة بغارات قتل فيها فلسطيني وأصيب آخران بجروح.

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