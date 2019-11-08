بوتين يوجه دعوة لترامب لزيارة روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تلقى دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين، إن الدعوة تأتي بمناسبة الاحتفالات السنوية التي تنظمها روسيا في ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب «لقد تلقيت دعوة..وأنا أفكر في ذلك..إنه حدث مهم للغاية، الاحتفال بنهاية الحرب».

وستنظم هذه الاحتفالات التي تعرف باسم «موكب يوم النصر»، في شهر مايو 2020.

وأضاف ترامب أن هذا الحدث يتزامن مع موسم حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.

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