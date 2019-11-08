العراق: مقتل مسلحين في عملية البحث عن مجموعة أطلقت صواريخ قرب معسكر أمريكي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء اليوم الجمعة، مقتل 3 مسلحين خلال عملية بحث وتفتيش عن مجموعة أطلقت صواريخ قرب معسكر القيارة، الذي تتمركز فيه قوات أمريكية.

وكان الجيش العراقي، قد صرح مساء اليوم، بسقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأوضح مصدر أمني، أن الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيارة العسكرية في نينوى شمالي البلاد، ولم يذكر الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

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هذا وأفادت خلية الإعلام الامني، بأن "القوات الأمنية العراقية تجري عملية بحث وتفتيش عن مجموعة ارهابية قامت بإطلاق الصواريخ".

وذكر موقع "السومرية نيوز"، أن "القوات الأمنية تجري الأن عملية بحث وتفتيش عن مجموعة إرهابية، قامت باطلاق ١٧ صاروخا بالقرب من معسكر القيارة".

وأعلن قائد عمليات نينوى، في وقت سابق من اليوم، عن سقوط 4 صواريخ قرب معسكر القيارة، فيما أكد على مقتل 3 إرهابيين.