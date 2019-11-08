كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العراق تعلن سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة عسكرية أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، مساء اليوم الجمعة، عن سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأوضح مصدر أمني، أن الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيارة العسكرية في نينوى شمالي البلاد، ولم يذكر الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

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هذا وأفادت خلية الإعلام الامني، بأن "القوات الأمنية العراقية تجري عملية بحث وتفتيش عن مجموعة ارهابية قامت بإطلاق الصواريخ".