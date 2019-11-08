كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في هذه الحالة.. أمريكا والصين توافقان على إلغاء التعريفة الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون من الجانب الصيني والأمريكي: إن بكين والولايات المتحدة اتفقتا على إلغاء التعريفات الجمركية على سلع بعضهما البعض، في صفقة تجارية "للمرحلة الأولى" إذا تم الانتهاء منها، مما أثار الانقسام بين بعض مستشاري الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة التجارة الصينية، دون تحديد جدول زمني، إن البلدين اتفقا على إلغاء الرسوم الجمركية على مراحل.

وأكد مسؤول أمريكي، شرط عدم الكشف عن هويته، أن التراجع سيكون جزءًا من المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة التي لا تزال قيد الإعداد لتوقيع ترامب والرئيس شي جين بينغ.

كما قالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لقناة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة "متفائلة للغاية" بشأن استكمال صفقة تنزع فتيل حرب تجارية استمرت 16 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتابعت متحدثة البيت الأبيض: "لا يمكنني المضي قدمًا في المحادثات مع الصين، لكننا متفائلون للغاية بأننا سنتوصل إلى اتفاق قريبًا".

ومع ذلك، قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة "فوكس" للأعمال: "لا يوجد اتفاق في هذا الوقت على إزالة أي من التعريفات الحالية كشرط للمرحلة الأولى من الصفقة".

وقال نافارو: "إنهم يتفاوضون علنًا فقط، ويحاولون دفع ذلك في اتجاه".

ويحذر الخبراء من أن الاتفاقية قد تنهار، قال المسؤولون الأمريكيون: إنه "ما زال هناك الكثير من العمل، الذي يتعين القيام به عندما أعلن ترامب الخطوط العريضة لاتفاق مؤقت الشهر الماضي".

كما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التعريفات الجمركية على مليارات الدولارات من البضائع الصينية كسلاحه الأساسي في الحرب التجارية الطويلة، أثار احتمال رفعها، حتى على مراحل، معارضة شديدة من المستشارين داخل البيت الأبيض وخارجه الذين ما زالوا حذرين من التخلي عن جانب رئيسي من النفوذ الأمريكي.

وقلصت الأسهم الأمريكية المكاسب بعد أن ذكرت "رويترز" أن الخطة واجهت معارضة داخلية.

وقال مايكل بيلسبري، المستشار الخارجي لترامب: "لا يوجد اتفاق محدد على التراجع التدريجي للتعريفة الجمركية".

وأضاف المستشار الخارجي لترامب: "لقد كان الجانب الأمريكي غامضا ومتى سيتم رفع الرسوم الجمركية. لدى الصينيون بعض التفكير بالتمني ويحاولون تهدئة متشدديهم الداخليين بأن التعريفة الجمركية سوف تأتي يومًا ما".

وإذا تم الانتهاء من الصفقة المؤقتة والتوقيع عليها، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تشمل تعهدًا أمريكيًا بإلغاء الرسوم الجمركية المقررة في 15 ديسمبر على الواردات الصينية بقيمة 156 مليار دولار، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللعب.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فينغ: إن إلغاء التعريفة الجمركية كان شرطا هاما لأي اتفاق، مضيفا أنه يتعين على كلاهما إلغاء بعض التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض في وقت واحد، للوصول إلى اتفاق المرحلة الأولى.

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وقال "قاو" فى مؤتمر صحفى دورى، "لقد وافق الجانبان على الغاء التعريفات الإضافية على مراحل مختلفة، حيث يحرز الجانبان تقدما فى مفاوضاتهما".

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية التعليق، ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على الفور على طلب للتعليق.

كما يحث المشرعون الجمهوريون إدارة ترامب، على ربط أي تخفيضات جمركية بامتثال بكين لعناصر محددة من الاتفاقية.

وقال مصدر بالكونجرس: "يجب إلغاء التعريفة الجمركية تدريجيًا مع التزام الصين".

اجتماع ترامب الحادي عشر

وفيما يمكن أن يكون لفتة أخرى لتعزيز التفاؤل، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر، أن الجمارك ووزارة الزراعة الصينية تفكران في إزالة القيود المفروضة على واردات الدواجن الأمريكية.

كما حظرت الصين جميع الدواجن والبيض في الولايات المتحدة منذ يناير 2015، بسبب تفشي أنفلونزا الطيور.

وعزز التفاؤل بشأن الصفقة التجارية للمرحلة الأولى الأسهم على مستوى العالم، عوائد السندات خلطت أعلى.

وقال مصدر لـ"رويترز"، إن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تتخلى عن 15٪ من الرسوم الجمركية على نحو 125 مليار دولار من البضائع الصينية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر.

كما طلبوا إعفاءً من الرسوم الجمركية السابقة بنسبة 25٪ على حوالي 250 مليار دولار من الواردات، تتراوح بين الآلات وأشباه الموصلات إلى الأثاث.

وقال شخص مطلع على موقف الصين التفاوضي، إنه يضغط على واشنطن "لإزالة جميع الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن".

وقال مسؤول كبير في ادارة ترامب، لـ"رويترز" يوم الاربعاء، إنه تم اقتراح عشرات الاماكن لعقد اجتماع كان مقررا عقده في البداية على هامش قمة زعماء آسيا والمحيط الهادي، التي ألغيت في منتصف نوفمبر في تشيلي.