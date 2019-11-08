حضر إلى النيابة العامة رفقة محاميه ورئيس النصر.. حمد ﷲ ينفي اتهامات موظفة الأمن

قالت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الجمعة، إن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، لاعب النصر السعودي، غادر مقر النياية العامة في السعودية، بعدما تم الاستماع لأقواله ومواجهته بموظفة الأمن على خلفية قضيتهما في المطار، مساء أمس الخميس.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن حمد ﷲ حضر إلى مقر النيابة العامة، رفقة محاميه، والدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر، حيث تم الاستماع للاعب المغربي وموظفة الأمن، مع استعراض تسجيل كاميرات المطار.

ونفى صاحب 28 عاما، وفقا للمصدر ذاته، الاتهامات التي وجهتها له موظفة الأمن، مؤكدا أنها وصفت زوجته بكلمة نابية، بينما استمرت الموظفة الأمنية في الثبات على أقوالها المدونة في محضر الشرطة، أمس.

وأكدت “الرياضية”، أنه وبعد مغادرة جميع الأطراف مقر النيابة العامة، دخلت شخصيات أخرى من أجل الصلح بين الطرفين، وذلك وسط تمسك كل طرف بمطالبه القانونية.

وأوضحت الصحيفة، أن محامي حمد ﷲ، ينوي تقديم شكوى تجاه موظف آخر، بعدما وجه عبارات لهداف النصر لا تليق بدافع “الميول الرياضي”.