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شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 100 طن متفجرات قبل وصولها للحوثيين في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية من إحباط محاولة تهريب 100 طن من المواد التي تدخل في صناعة الألغام والمتفجرات على متن مركب بحري في البحر الأحمر، كانت في طريقها لمليشيات الحوثي.
وضبطت أجهزة الأمن اليمنية، شحنات أسلحة ومعدات عسكرية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران التي تتولى تهريب تلك المواد إليها بطرق مختلفة؛ وفق ما تؤكده مصادر استخباراتية يمنية.
وتبذل الأجهزة الأمنية اليمنية، بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، جهودًا كبيرة للحد من تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من إيران إلى مليشيا الحوثي.
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