شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لسوريا يختتم الجولة الأولى من المحادثات حول مستقبل سوريا السياسي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:56 مساءً, 8 نوفمبر 2019 م المناطق _ الأمم المتحدة اختتم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن اليوم، الجولة الافتتاحية من المحادثات حول مستقبل سوريا السياسي، التي تهدف إلى تحقيق المصالحة السياسية.

وأوضح بيدرسون أن المحادثات سارت على نحو أفضل مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنها ستتجدد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأبان أن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ناقشوا باحترافية القضايا التي أقرّ بأنها كانت حرجة في بعض الأحيان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي لسوريا يختتم الجولة الأولى من المحادثات حول مستقبل سوريا السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.