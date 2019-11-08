داعش يتبنى هجوما بطاجيكستان أوقع 17 قتيلا

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة، هجوماً دامياً استهدف مركزاً لحرس الحدود في طاجيكستان جنوب غرب العاصمة دوشانبي.

وقال التنظيم، في بيان، إن عناصره هاجموا مركزاً لحرس الحدود الطاجيكية في منطقة إيشقوباد بالقرب من الحدود مع أوزبكستان، مشيراً إلى أنه "دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة واستمرت ساعات عدة".

ووقع الهجوم، الأربعاء، قرب حدود أوزبكستان على بعد حوالي خمسين كلم من العاصمة دوشانبي.

وأكدت السلطات الطاجيكية أن العملية أسفرت عن مقتل 17 شخصاً هم 15 إرهابياً وشرطي وعسكري.

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وتواجه طاجيكستان التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق حتى 1991، حركات مسلحة إرهابية منذ استقلالها.

والجمعة، أوضحت وزارة الداخلية أن الهجوم نفذه "خصوصاً مواطنون طاجيكيون" ينتمون إلى داعش وصلوا قبل ثلاثة أيام من الهجوم من قبل أفغانستان.

وقتلت قوات خاصة أمريكية أكتوبر/تشرين الأول الماضي زعيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، في قرية بمحافظة إدلب على الحدود السورية التركية، بعد عملية عسكرية وصفها مسؤولون أمريكيون بالمعقدة.

وظل البغدادي مختبئاً 5 سنوات، فيما أعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إليه.

