نفتالي بينيت.. يميني متشدد مؤيد للاستيطان وزيرا لدفاع إسرائيل

تصادق الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، الأحد المقبل، على تعيين نفتالي بينيت وزيرا للدفاع، وهي الحقيبة التي أبقاها بنيامين نتنياهو لنفسه بعد استقالة افيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني.

ويشترك بينيت وليبرمان في الكثير من السمات المشتركة، فكلاهما يدعمان الاستيطان في الضفة الغربية، ويعارضان قيام دولة فلسطينية، ويحملان أراء مناهضة للعرب.

تصريحات بينت تظهر أنه أكثر تطرفا من ليبرمان، ففي العام 2013 اعترف بقتله الكثير من العرب، مؤكدا أنه لا توجد لديه مشكلة على الإطلاق.

وفي نفس العام قال: " لن تكون هناك دولة فلسطينية على أرض إسرائيل الصغيرة، لن يحدث ذلك إطلاقا، وستكون الدولة الفلسطينية كارثة على مدى 200 عام القادمة".

وبعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قال بينت:" لقد انتهى عصر الدولة الفلسطينية"، إلا أنه أعلن معارضته للخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

وشغل بينيت البالغ من 48 عاما، عدة وزارات بينها الاقتصاد والخدمات الدينية، والقدس والتعليم، ويرى أن لإسرائيل الحق في الأرض ما بين البحر والنهر، غير أنه في السنوات الأخيرة، وافق على أن يقام كيان فلسطيني في غزة شريطة ضم الجزء الأكبر من الضفة، ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا.





ويدعو بينيت صراحة لاغتيال قيادات الفصائل الفلسطينية المسلحة، ونشأ في بيت من التيار اليميني المتشدد، وأدى الخدمة العسكرية الإلزامية العام 1990 ولمدة ثلاث سنوات، وبقي بعد ذلك في الجيش لثلاث سنوات أخرى، وتخرج من الجيش برتبة رائد.



اتجه بينيت بعد ذلك إلى القطاع الاقتصادي، ولكن شغل خلال الفترة السابقة منصب المدير العام لمجلس مستوطنات الضفة، فحصل على شعبية بين المستوطنين، ولاحقا أقام شراكة مع أييليت شكيد، حركة "يسرائيل شيلي" وهي من الحركات اليمينية المتطرفة، التي تعمل في محيط المؤسسة الحاكمة والكنيست، وتنشط بين الجيش الشاب، خاصة في الجامعات.

وبعد المشاركة في حرب لبنان العام 2006، عمل مديرا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الفترة ما بين 2006 و2008 وتم تعيينه العام 2010 مديرا عاما لمجلس المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

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وأسس مع شريكته وزيرة العدل السابقة اياليت شاكيد من حزب "إسرائيلنا" في 2011، 2012 حزب "البيت اليهودي" الذي فاز بـ 12 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي خلال انتخابات عام 2013.

وأعيد انتخاب الحزب خلال العام 2015، ومع ذلك فقد انفصل بينيت وشاكيد في 2018 عن الحزب وأسسا حزب "اليمين الجديد" الذي اخفق في الحصول على أي مقعد في الانتخابات التي جرت في إبريل/ نيسان من العام الجاري.

وبعد فشلهما في الانتخابات قام نتنياهو بطرد بينيت وشاكيد من الحكومة بعد الانتقادات الحادة التي وجهوها اليه خلال الحملة الانتخابية، ولكن بينيت وشاكيد نجحا بالعودة إلى الكنيست من خلال تحالف حزبهما مع أحزاب يمينية أخرى.

انتخابات ثالثة؟



ورأت اوساط سياسية إسرائيلية أن قرار نتنياهو اختيار بينيت لحقيبة الدفاع، يعني أمر ا واحدا وهو عزمه التوجه إلى انتخابات ثالثة، ويأتي التعيين في اطار اتفاق لدمج "الليكود" و"اليمين الجديد" في كتلة واحدة.

وجاءت الخطوة في وقت يواجه فيه المكلف بتشكيل الحكومة وزعيم حزب" أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس صعوبات في تشكيلها، فقد انعقدت 3 اجتماعات على الأقل بين "الليكود" و"أزرق أبيض" للاتفاق، ولكن بأت جميعها بالفشل.

وأشار جانتس في تدوينه على حسابه في "فيسبوك" ،الجمعة، إلى أن حزب "الليكود" غير جاد بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي حال اخفق جانتس بتشكيل حكومة فإن من المرجح أن تتوجه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة بعد الانتخابات التي جرت في إبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول الماضيان.

واظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن 57% يعتقدون أن البلاد متجهة إلى انتخابات ثالثة، مقابل 43% يرونها متجهة لحكومة وحدة.

وتفضل غالبية الإسرائيليين، بحسب الاستطلاع الذي اجرته إذاعة محلية، تشكيل حكومة وحدة.

وقال 56% من الإسرائيليين إن نتنياهو الانسب لرئاسة الحكومة، مقابل 44% قالوا إن جانتس هو الانسب، ولكن مسؤول في حزب "أزرق أبيض" قال للإذاعة الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن تعيين بنيت وزيرا للدفاع "يقربنا من جولة انتخابات ثالثة".