سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش العراقي، الجمعة، سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وقال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيادة العسكرية في نينوى شمالي البلاد، ولم يذكر الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

ومن جهتها، أوضحت خلية الإعلام الأمني أن "القوات الأمنية العراقية تجري عملية بحث وتفتيش عن مجموعة ارهابية قامت بإطلاق الصواريخ".

وذكر قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي أن سقوط الصواريخ لم يسفر عن سقوط ضحايا، مشيراً إلى مقتل ثلاثة "إرهابيين".